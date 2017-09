"Ryanair zoekt uitvluchten voor lagere schadevergoedingen"

Volgens Ryanair komen de annulaties door technische redenen in plaats van een tekort aan piloten. De maatschappij moet dan lagere schadevergoedingen betalen aan reizigers waarvan de vlucht geschrapt werd. Ryanair was vandaag niet bereikbaar, aldus VTM.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zegt de zaak in het belang van de consument "zeer ernstig" te nemen. "Als blijkt dat Ryanair de consument alsmaar op een verkeerd been zet, kan dat niet en zullen er acties volgen. Juridische acties zijn een van de mogelijkheden. De kans is vrij groot. Dat zullen we volgende week verder bespreken."