"Genderkloof op het werk kost samenleving veel geld"

Volgens het VN-orgaan is het voor vrouwen lastiger om werk te vinden dan voor mannen. "Vrouwen beter toegang geven tot de arbeidsmarkt is een eerste stap", zegt de ILO. In 2017 lag de wereldwijde participatiegraad rond 49 procent, bijna 27 procentpunten lager dan bij mannen. Daar zal naar verwachting in 2018 weinig aan veranderen.