"Fulltime tot pensioen? Niet vol te houden"

54 procent van de werknemers geeft aan dat hun werk niet fulltime vol te houden is tot 67. Dat blijkt uit een studie van dienstverlener Partena Professional.

De beste oplossing is volgens een meerderheid om minder arbeidsuren te presteren of deeltijds te gaan werken. In het eerste kwartaal van dit jaar was het aandeel parttimejobs bij nieuwe contracten (44 procent) historisch hoog. Vorig jaar was dat nog 38 procent.

"Normaal schommelt dat enkele procenten, maar zo groot als nu is het aandeel parttimejobs nog nooit geweest. Het is wachten op de cijfers van het tweede kwartaal om te weten of dit een definitieve trendbreuk is", zegt Wim Demey van Partena Professional.

Jong en oud, man en vrouw: de nieuwe parttimers zijn te vinden in alle categorieën. Voorlopig ligt de oorzaak van het hoge cijfer wellicht nog vooral bij de werkgevers, vermoedt Demey. "Zij zijn voorzichtig in hun aanwervingen en sluiten niet snel voltijdse contracten af."