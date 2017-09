"Bitcoin is fraude", zegt topbankier

Volgens Dimon zal het uiteindelijk niet goed aflopen met de bitcoin. Dimon stelde op een financiële conferentie in New York dat de digitale munt alleen nut heeft als je bijvoorbeeld een moordenaar of drugdealer bent omdat je dan de systemen makkelijker kan omzeilen.



Hij gaf verder aan dat als een handelaar bij zijn bank in bitcoin zou handelen die onmiddellijk wordt ontslagen, want het druist in tegen de regels van de bank en het is stompzinnig, aldus Dimon.