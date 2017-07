"Beroep taxichauffeur niet meer houdbaar zonder controle tegen Uber"

Als een taxichauffeur een inbreuk begaat, is hij zijn wagen weken tot maanden kwijt. Terwijl dit bij een Uber niet het geval is, meent de sector. "De procureur is zich nu bewust van de omvang van het probleem en is klaar om de dossiers van dichtbij te bekijken, maar momenteel zijn er geen dossiers", stelt Delire. "Het blijkt dat er geen pv's uitgevaardigd worden tegen Uber."



De procureur beloofde dat er met de politie zal bekeken worden of de controles kunnen worden opgevoerd. De taxisector benadrukt dat het geen laksere controle wil, maar wel een gelijkwaardige controle.



De betrokken minister Smet wordt mogelijk ook gecontacteerd door de procureur. Op 20 september komen de taxisector en de procureur opnieuw samen voor een stand van zaken. Tot dan is het afwachten of de ontevreden menigte de publieke orde nog zal verstoren.



"We gaan zelf geen actie ondernemen en zullen er alles aan doen om het te vermijden, maar ik kan mogelijke uitspattingen niet uitsluiten", aldus Delire.