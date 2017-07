"Behaald universitair diploma slechts in helft van gevallen noodzakelijk voor job"

Eén jaar na het afstuderen was 93,1 procent van de bevraagden aan het werk en 3,8 procent op zoek naar een job. 83 procent van wie aan het werk was, had de job binnen de drie maanden gevonden. Negen op de tien van de werkenden was voltijds aan de slag. Net iets meer dan de helft werkte in de particuliere sector (51 procent) en 32 procent bij de overheid. De overigen waren aan de slag in de gezondheids-, welzijns- en sociaal-culturele sector (13 procent) of elders (4 procent).



Voor slechts 53 procent van de werkende afgestudeerden was het behaalde masterdiploma noodzakelijk om de job te bemachtigen. Bij 16 procent was eender welk universitair diploma noodzakelijk. Bij 18 procent was het bezit ervan 'wenselijk'. Voor 12 procent was het universitair diploma niet nodig voor de uitoefening van de job.