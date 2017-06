Topdokter en kinderchirurg Erwin Van Der Veken: ‘Dat België kinderchirurgie niet erkent, benadeelt kinderen’

Sinds hij in het tv-programma Topdokters te zien is, vinden zijn collega’s hem ‘een ster’. Maar kinderchirurg Erwin Van Der Veken (59) wil via die weg vooral zijn grootste zorg delen. ‘België is een van de twee landen in de EU die kinderchirurgie niet erkennen, waardoor kinderen niet altijd de juiste behandeling krijgen.'

Nooit stress en altijd goedlachs, ook al loeren pijn, ziekte en soms de dood om de hoek. Dat is de indruk die je van Erwin Van Der Veken krijgt wanneer je hem een tijdje volgt terwijl hij aan het werk is en hij, bijvoorbeeld, stukjes zieke darm bij een kind van vijf maanden wegsnijdt. De specialist met 31 jaar ervaring is duidelijk niet het cliché van de ‘machochirurg’. Hij draagt mutsjes met kindermotieven en nooit witte maar alleen gekleurde jassen om de patiëntjes gerust te stellen.