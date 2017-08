Onder de toekomst van de NMBS tikt een tijdbom

En zo wordt deze landerige, laatste volle vakantieweek de week waarin de tegenstelling tussen links en rechts zich weer in volle glorie aandient. Ditmaal botsen de gedachten niet over straatnaambordjes of boerkini’s, maar over kwesties die er, vooruit maar, toe doen.

Dit was immers de week die begon met een PS-voorzitter die de belegering van zijn positie poogde te doorbreken met een selectie onbeschaamd linkse ideeën. En dit is de week die eindigt met een N-VA-minister die de even onbeschaamd rechtse wens uit om de nationale spoorwegmaatschappij te privatiseren. Boeiend!