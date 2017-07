Strijd tegen IS Plus

Mosoel valt, maar waar zit IS-leider Abu Bakr?

'De onzichtbare sjeik' is al drie jaar niet meer gezien

Het grondgebied van het IS-kalifaat brokkelt razendsnel af. De miljoenenstad Mosoel is afgelopen weekeinde gevallen en het is slechts een kwestie van tijd voordat ook ‘de hoofdstad’ Raqqa wordt heroverd. Maar niemand gelooft dat de leider van Islamitische Staat in de rokende puinhopen wordt gevonden: de geheimzinnige Abu Bakr al Baghdadi is al drie jaar niet meer gezien.