Michel I sukkelt nog altijd met dezelfde problemen als bij het begin van haar politieke bestaan

Michel I miste haar twee superministerraden en de symbolische sluitingsdatum van het politieke jaar (21 juli). Die gingen zonder Groot Akkoord voorbij. Werken in blessuretijd is evenwel niet uitzonderlijk. In 2015 en 2016 waren er nog belangrijke ministerraden op 23 juli. In verkiezingsjaren gaan formaties in de zomer door, in zekere zin is Michel I daar nu mee bezig. Deze gesprekken zijn bepalend voor de resterende jaren van deze bizarre coalitie.

Het idee dat voor de zomer alles klaar moet zijn is vooral een kwestie van psychologie. Als deze week een akkoord wordt gesloten, zal dat niet snel in regels en beleid gegoten worden. De administratie en parlementaire controle is grotendeels met vakantie. Zoals ook de pers in zomermodus draait. Voor de uitvoering is het niet per se nodig nu te landen.