Michael Jordan zou ook vandaag hebben gedomineerd

Tijd voor een beetje (andere) sport. Als u deze ochtend wakker bent geworden, en dat is te hopen voor u, surf dan eens meteen naar nba.com en check de uitslag van de vierde wedstrijd van de NBA finals tussen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers die afgelopen nacht is gespeeld in Cleveland.

Als Golden State de vierde wedstrijd heeft gewonen – op het veld van de Cavaliers – dan zijn ze het eerste team in de geschiedenis van de NBA dat de titel pakte door foutloze play-offs af te werken. 16-0: zestien keer gewonnen en geen enkele keer verloren. Dat zou na de overwinning van de Cubs in het baseball vorig jaar opnieuw een mijlpaal zijn in de Amerikaanse sportgeschiedenis.