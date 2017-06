Macron vaagt klassieke partijen weg

Emmanuel Macron zet zijn zegetocht onstuitbaar voort. Nadat Macron op 7 mei de presidentsverkiezingen gewonnen had, is zijn centrum-democratische partij, La République en Marche (LREM), als grootste uit de bus gekomen in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen.

Volgens de exitpolls is LREM goed voor 32,2 procent van de stemmen. De partij is daarmee flink op weg om nu zondag de absolute meerderheid te halen in de Assemblée. Volgens peilingen zal Macrons partij, dankzij het Franse kiesstelsel dat winnaars beloont, ruim 400 zetels binnenrijven op een totaal van 577.