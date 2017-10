Heeft dit land nog wel een piloot in de cockpit?

Olivier Mouton is politiek journalist bij Le Vif/ L'Express en auteur van Charles Michel, portret van een jeune premier. Hij schreef deze bijdrage op uitnodiging van De Morgen.

Er zijn vandaag twee mogelijkheden. Ofwel staakt u met sommige vakbonden mee als verzet tegen de besparingen van de federale regering in de openbare diensten, waaronder de NMBS. In dat geval verlamt u het land met uw protest. Dat is een keuze. Ofwel zit u in de file te vloeken op de stakers en het wanbeleid van de overheid na de zoveelste surrealistische episode: de sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct, een vitale invalsweg voor wie van Namen naar de hoofdstad komt.



In beide gevallen hebt u het gevoel de gijzelaar te zijn van een Belgische politiek die mank loopt. En in de grond hebt u gelijk. Want het ultracomplexe mobiliteitsdossier – 'immobiliteitsdossier' is eigenlijk een beter woord – is een metafoor geworden voor een Belgisch confrontatiefederalisme dat niet langer op de behoeften van de bevolking antwoordt.