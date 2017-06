Als het over de islam gaat, neemt de N-VA graag zijn toevlucht tot de tactiek van de alternatieve feiten

Bart De Wever (N-VA) heeft gelijk. In een rechtsstaat ligt het monopolie op geweld bij de politie. Er is geen enkele verschoningsgrond voor straatgeweld of geweld tegen de politie. Cijfers duiden aan dat geweld tegen de politie toeneemt. Het is dus simpelweg terecht dat hier een rode lijn getrokken wordt.

Laten we de verkleinwoorden – boefjes, relletjes – maar op zak houden en helder stellen dat er geen enkel begrip kan zijn voor het in elkaar trappen van politiemensen (en ook niet van andere mensen, trouwens). Wanneer in Antwerpen kort na elkaar een aantal agenten voorwerp worden van fysiek geweld, is het begrijpelijk en goed dat de burgemeester van de stad doet wat elke burgemeester van gelijk welke kleur in gelijk welke stad zou doen: het openlijk opnemen voor zijn mensen.