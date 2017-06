Robert Fisk: "Zolang westerse legers aan de poort staan, zal het Midden-Oosten nooit vrede kennen"

Robert Fisk komt naar België om over het lot van de vele vluchtelingen uit het Midden-Oosten te praten – een fenomeen dat hij in zijn thuisstad Beiroet vanuit een heel ander perspectief bekijkt dan veel Europeanen. “Ik blijf me verbazen over de partijdige en hypocriete blik waarmee veel westerlingen naar vluchtelingen kijken. Want hoewel in het Midden-Oosten bijna alleen maar autocraten en dictators rondlopen, verdelen wij die regimes naar eigen goeddunken in good guys en bad guys.