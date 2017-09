Professionele bewindvoerders moeten hun klanten beschermen. Maar de realiteit is nog al te vaak anders

Een bejaarde vrouw die geen slaapkleed kan kopen omdat haar bewindvoerder daarvoor geen geld wil geven. Een hoeve die al generaties in de familie zit en zonder medeweten van de bewoner, die in het ziekenhuis ligt, te koop staat. Zijn familie heeft geen weet van de verkoop tot ze erover leest in de krant. Kunstwerken die uit huizen worden weggehaald op vraag van een vrederechter en een bewindvoerder. Het zijn maar enkele van de tientallen voorbeelden die voormalig vrederechter Jan Nolf verzamelde over de flagrante fouten bij bewindvoering.