Wim Delvoye maakt nieuw standbeeld voor Parijs

Vandaag wordt in Parijs het nieuwe standbeeld van François Arago (1786-1853) onthuld. Deze Fransman verwierf roem met zijn kennis van natuurkunde en astronomie, maar hij bouwde ook een carrière als politicus uit. Bijzonder is dat het bronzen beeld van 2,50 meter ontworpen en gemaakt werd door de Belgische kunstenaar Wim Delvoye.

Het was een onafhankelijke jury uit de kunst- en wetenschapswereld die de West-Vlaming Delvoye (52) uitkoos om de klus te klaren. "Achteraf blijkt dat een aantal mensen die in de jury zetelden toevallig in mijn netwerk zitten", reageert Delvoye, die ermee moet leven dat een aantal Fransen hem blijven zien als de 'petit belge' achter 'la machine à caca', nadat hij in 2000 zijn cloaca-installatie afleverde, een machine die de menselijke spijsvertering nabootst. Het nieuwe standbeeld van Arago staat in de tuin van het Observatorium van Parijs, dat zijn 350ste verjaardag viert. De onthulling gebeurt overigens ook op de overlijdensdatum van Arago, 2 oktober. Het beeld staat in de directe omgeving van de sokkel van een eerder standbeeld van de wetenschapper-politicus. Die sokkel blijft leeg staan. "Dat was de wil van de Nederlandse conceptuele kunstenaar Jan Dibbets, die er in 1994 een kunstwerk rond bouwde dat je alleen kon zien door bepaalde punten op de kaart van Parijs met mekaar te verbinden", legt Delvoye uit. "Het ging om 135 ronde bronzen plaatjes van 12 centimeter doorsnede, voorzien van het opschrift ARAGO en de N en S van noord en zuid, die in Parijs werden op de grond geplaatst. Het kunstwerk stelde de meridiaan van Parijs voor."

Bezetter Share 'We zijn vertrokken vanuit een realistisch beeld van de man en zijn zelfs in het Louvre schetsen van zijn gelaat gaan opzoeken' Het eerste beeld van Arago - uit 1894 - van de hand van beeldhouwer Alexandre Oliva, werd door de Duitse bezetter gesmolten in 1942. "Dat is een interessant gegeven", zegt Delvoye. "Het is een omkering van de bijbelse spreuk van de profeet Jesaja dat zwaarden tot ploegscharen moeten worden omgesmolten. De nazi's deden net het tegenovergestelde: ze smolten bronzen kunstwerken om tot wapens."

Daarnaast vindt Delvoye het ook een sterk statement van met een nieuw standbeeld te komen op een ogenblik dat historische standbeelden, zoals dat van generaal Lee in de zuidelijke slavenstaten van de VS, ter discussie staan. Alleen was Arago - in tegenstelling tot Lee - een eerder progressieve politicus. Hij werd in 1848 de Franse minister van Oorlog en Marine en schafte in die hoedanigheid lijfstraffen af, evenals de slavernij in de koloniën. Arago is ook een van de 72 Fransen wier naam op de Eiffeltoren gegrift staat.