Het koppel, dat al vijf jaar samen is, getuigt tegenover de BBC over het moment dat ze tijdens een avondje uit in elkaar zijn geslagen. James en Dain werden door een groepje jonge mannen zwaar toegetakeld, gewoon omdat ze homo zijn. Dain verloor daarbij zelfs tijdelijk zijn zicht. De aanval heeft niet alleen fysiek heel wat littekens achtergelaten, ook op emotioneel vlak hebben beide mannen een trauma te verwerken.