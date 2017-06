Uw eigen butler op een festival? Het kán!

Als voormalig dj en barman kent Mark Willems uit Keerbergen de irritaties die de bestelling van één simpel drankje met zich mee kan brengen. Maar dankzij de tsjing-app van zijn gelijknamige Mechelse bedrijf behoort die gruwel misschien voorgoed tot de verleden tijd. Een klein hongertje? Of gewoon zin in een pint, terwijl je geen minuut van je favoriete act wil missen? Op Paradise City werd je asap op je wenken bediend door een eigen ‘butler’.

Het grote voordeel: je hoefde je tijd niet te verbeuzelen in een ellenlange wachtrij. In het park van Perk kon je dit weekend drank of eten bestellen én betalen met je eigen smartphone. Drie tot elf minuten later kreeg je je bestelling in handen. “We mikken op drie minuten, maar aangezien we niet zo dicht bij bepaalde podia geloceerd zaten, duurde het in enkele gevallen wat langer.”

De app wordt al langer gebruikt in verschillende horecazaken, en heeft zo'n 25.000 gebruikers. Maar op Paradise City beleefde ze op de wei haar vuurdoop als festival-app. Via een QR-code die op verschillende plaatsen op het terrein aan de grond of de tribunes bevestigd waren, kon je je locatie aangeven en je bestelling opgeven. Simple comme bonjour.