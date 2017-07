Tomorrowland op z’n Bokrijks

Zet drie Esten in een kamer en de kans is groot dat ze een koor oprichten. Weinig landen hebben een zangtraditie als die van Estland. Vier keer per decennium culmineert die in een massaal Zang- en Dansfeest. Afgelopen weekend vond de twaalfde jeugdeditie plaats. “Diep in ons leeft de wil om luidop te zingen.”

Zo’n 3.500 meisjes en jongens schrapen hun kelen. Niet eens zo veel – bij het volgende nummer zijn ze met 11.000. Nu maken ze zich klaar om in, welja, beperkte groep te zingen. In vesten van schapenwol gehulde knapen, met een gezonde blos op de wangen en platte petten op het hoofd, klaarblijkelijk gereed om het hooi van het land te halen. Vlasblonde meisjes met vlechten en kransen van madeliefjes in het haar, in witte bloesjes en jurken met liederlijke patronen.