Sven Gatz: "Als Zuid-Afrika ons kan tonen hoe wij beter met diversiteit kunnen omgaan: graag!"

Khayelitsa, een sloppenwijk even buiten Kaapstad. Een half ­miljoen mensen leeft er in vaak extreme armoede op elkaars lip. Een van hen is Phinias Chiubvu, een letterbeeldhouwer die werd opgepikt door de Brugse beeldhouwster Maud Bekaert, toen die er tien jaar geleden workshops letterbeeldhouwen gaf. Chiubvu maakte er zijn beroep van en verkoopt nu stenen waar hij spreuken of afbeeldingen in kapt.

Ook voor minister van Cultuur Sven Gatz heeft hij enkele cadeautjes klaarliggen. Een steentje met de gestileerde leeuw van de Vlaamse overheid op – “Dat geef ik cadeau aan Bourgeois” – en eentje met een passende boodschap voor een cultuurminister: ‘Art Matters’.