Zijn hoofd was een slagveld. Alles tussen voorhoofd en kruin was aan gort gekrabd, alsof de stress net onder het huidoppervlak zat en zijn verkrampte, kromgetrokken vingers zijn laatste verweer waren. Af en toe veegde hij onwillekeurig in één snelle haal zijn bureau schoon, waarna een klein en allermildst sneeuwbuitje zacht nederdaalde in de koffie van de collega aan zijn rechterzijde.

Elke dag opnieuw dezelfde kloterij.

Steeds maar weer dezelfde voor elke collega verschillende begroetingen. Dezelfde nog snel voor het uitstappen in de auto bedachte kwinkslagen. Elke dag opnieuw op krek hetzelfde moment de vetzak aan de overkant die zijn lamme reet uit zijn stoel hees voor dat enige beetje beweging dat hij zijn in frietvet verzuipende hartkleppen gunde, om hem even later glanzend van het zweet te zien terugkomen met zijn vaste selectie – E1, paprika, 70 cent, in tweevoud.