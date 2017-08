Stad Brussel gaat Koninklijk Circus zelf uitbaten

De beslissing van de Stad Brussel om het Koninklijk circus zelf te runnen is de laatste ontwikkeling in het uitbatingsdossier van het Koninklijk Circus. Nadat de Stad Brussel als eigenaar van de zaal besliste om het beheerscontract met uitbater Botanique vervroegd stop te zetten, duidde het de vzw Brussels Expo aan als nieuwe uitbater. Maar de Raad van State floot het stadsbestuur terug omdat er aanwijzingen van belangenvermenging waren. Zo is huidig burgemeester Philippe Close van Brussel (PS) voorzitter van Brussels Expo vzw.