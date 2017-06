Ready for the Weekend, uw gids door het eerste officiële zomerweekend van het jaar

Paard met bloot gat Veel enthousiasme alhier: na vijf jaar strijkt Mystery Magnet van Miet Warlop nog eens neer in Gent. Het is niet echt een theatervoorstelling, ook al speelt het zich af op een podium. Het is evenmin een beeldend kunstwerk, ook al komt er veel verf en een doek aan te pas. Er komt wel een een bloot gat in voor en een paar mannenbenen in hoge hakken, en samen wordt dat het achterwerk van een paard. Ha, poëzie. Mystery Magnet, op 24 juni in Vooruit, Gent. Mystery Magnet van Miet Warlop. ©rv

Superinteressante mensen Voor de snelle beslissers met een nieuwsgierige geest: een soort Ted-X met superinteressante mensen, maar dan met creatieve inslag. Een greep uit het aanbod: Ash Thorp is art director voor blockbusters zoals Spectre (James Bond), Moon Rubas is een performance artist slash cyborg met ingebouwde aardbevingsdetector en Anouk Wipprecht is modeontwerpster met een blik op technologie. BUMP-festival, op 23 juni in Kortrijk Schouwburg.



Foert Van beschimmelde fotofilms tot mislukte puzzels, de expo Fabulous Failures is een ode aan kunstzinnige mislukkingen. Dat is soms wreed schoon, want beschadigde filmrolletjes blijken soms fijne beelden op te leveren. En soms zijn missers ronduit hilarisch. Maar evengoed is dit een moment om stil te staan bij de dwingende hang naar perfectie. En wie heeft eigenlijk ooit beslist dat een foto scherp moet zijn? Fabulous Failures, tot 20 augustus in Botanique, Brussel. Fabulous Failures, een ode aan kunstzinnige mislukkingen. ©RV Dries Segers

Eten & muziek Jaren geleden spartelden wij een doodsaaie puberteit door in het godverlaten Mechelen. Die tijden zijn gelukkig voorbij: de stad bruist weer én dit weekend gaat de sympathieke zomerbar Komeet er opnieuw open. Met prima eten, genoeg drank en veel muziek. Van tropische beats over electronica tot hiphop. Komeet, vanaf 23 juni op de oude Comet-site in Mechelen. Komeet in Mechelen. ©RV Jan Straetmans