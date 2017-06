Ready for the Weekend: dit zijn onze cultuurtips

Cult.journalist Kim Van de Perre gidst u door het culturele weekend.

De betere romantiek Niets romantischer dan op een zwoele zomeravond onder de sterrenhemel met je lief naar een film kijken. Alleen al daarom is het Brussels Film Festival een must. Op het Heilig Kruisplein wordt bijvoorbeeld Saint Amour gedraaid, in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden géén flauwe romcom. Gérard Depardieu en Benoît Poelvoorde spelen een vader en zoon die - na jaren moeizaam contact - samen een wijnroute maken. Geestig en poëtisch. Op 17/6 op het Brussels Film Festival. brff.be

Slecht bewaard geheim Millionaire, de band rond Tim Vanhamel, stelde deze maand zijn nieuwe album voor in de Botanique ©Illias Teirlinck De combitickets en tickets voor zaterdag en zondag zijn allang de deur uit, maar last minute-beslissers kunnen vandaag wel nog naar Best Kept Secret. Vijf jaar geleden nog het best bewaarde geheim in festivalland, anno 2017 waanzinnig populair, maar daarom niet minder genietbaar. Geen Radiohead of Arcade Fire op de vrijdagaffiche - die komen later dit weekend langs - wel Millionaire, Kelly Lee Owens en Run the Jewels. Heerlijke bands, heerlijk eten, heerlijk weer: u had allang in uw auto richting Beekse Bergen moeten zitten.

Van 16/6 tot 18/6 in Hilvarenbeek. bestkeptsecret.nl

Kunst onder de zon OAKOAK in de straten van Brussel. ©rv Bij temperaturen boven de 25 graden wil zelfs de grootste museumfreak niet tussen vier muren gevangen zitten. Toch zin in een expo dit weekend? Op het nieuwe Street Art-parcours in Brussel kan je kunst kijken én bijbruinen tegelijkertijd. De Franse street-artist OAKOAK kreeg carte blanche om de straten rond de Oeverpoort onder handen te nemen. De man staat bekend om zijn humoristische interventies in de stad: grijze muren worden kunstwerken, rioolroosters lijken plots verdacht veel op kikkers, uurwerken of bodybuilders. Zijn doel: een lach op gezichten van toevallige passanten brengen.

Surf naar centrale.brussels voor alle info.

Dansen! Dansen! Dansen! De Duitse technokoningin Ellen Allien. ©rv Een nachtje Kompass Klub staat al even op ons verlanglijstje. Zeker sinds De Morgen-muziekjournalist Elmo Lê van de Gentse technoclub vergeleek met het legendarische Berghain in Berlijn. In de schaduw van de Ghelamco Arena werd een oude industriële loods omgeturnd tot een elektronicatempel. Qua sfeer zit dat dus al goed. En dit weekend zijn er drie extra redenen om er de benen te strekken, in de vorm van dj's Tommy Four Seven, Answer Code Request en de Duitse technokoningin Ellen Allien.

Op 16/6 en 18/6 in Kompass Club, Gent.

Luchtacrobaten Grupo Puja blaast u gegarandeerd van uw sokken! ©rv Zelfverklaarde straattheater- en circusfestivals zijn altijd een beetje riskant. De kans bestaat dat het om een handvol onnozele clowns gaat die eerder plaatsvervangende schaamte oproepen dan gelach. Maar Theater Aan Twater in Boom lijkt wél de moeite. Google slotact 'Grupo Puja' even en je weet waarom. Acrobaten die hoog in de lucht aan metalen constructies de gekste en meest indrukwekkende formaties vormen, dát willen we wel eens live zien.