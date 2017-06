Raf Simons wint nieuwe Vlaamse Cultuurprijs

Twaalf cultuurprijzen, netjes uitgedeeld over evenveel tijdstippen doorheen het jaar. Sinds de vorige minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) in 2010 besliste om geen jaarlijks gala meer te organiseren – het was te veel show geworden -, ging het er niet meteen op vooruit met de in 2003 opgerichte prijzen.

Moet anders en beter, oordeelde minister van Cultuur Sven Gatz, en dus besliste hij opnieuw één groots cultuurfeest te organiseren “om het vele cultuurtalent van hier te erkennen.” In een moeite door kregen de Cultuurprijzen met de Ultimas ook een nieuwe, beter bekkende naam. Een verwijzing ook naar het bronzen beeldje van van Philip Aguirre, ‘La Ultima Isla.”

De hoofdvogel van de avond was voor Raf Simons, die de Ultima voor zijn Algemene Culturele Verdienste kreeg. De mode-ontwerper was niet in Gent, maar er was wel een liveverbinding met New York, waar hij nu woont. Is zo’n prijs voor hem nog wel belangrijk?