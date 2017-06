Raf Simons: "Als je een stem hebt, moet je die laten horen"

Hier had eigenlijk een interview met Raf Simons moeten staan. Maar zijn assistente is duidelijk: aandringen heeft geen zin. Sinds zijn aanstelling als creatief directeur bij het Amerikaanse modehuis Calvin Klein, telt Simons’ agenda geen gaatjes meer.

Zijn die er toch, dan gebruikt de ontwerper zijn schaarse vrije momenten liever om met zijn Franse partner en hun herdershond Luca te gaan wandelen. Bij voorkeur in de bossen van de Berkshires, op een boogscheut van zijn nieuwe woonplaats New York. Praten met de pers is, op z’n zachtst gezegd, niet zijn favoriete bezigheid.