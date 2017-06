Paradise City, waar niet alleen het gras groen was

De derde editie van het ecologisch verantwoorde elektronicafestival Paradise City deed afgelopen weekend wat ze moest doen: de grijze wolken boven het park van het Kasteel van Perk wegdrijven met toonaangevende beats, enorme zonnepanelen die met de zon meedraaien en krekelsnoepjes.

Het eerste jaar kreeg Paradise City af te rekenen met een hittegolf, vorig jaar met hevige stortbuien. Dit weekend verkocht het groene elektronicafestival voor het eerst een dag uit, ondanks de dreigende wolken die een weekend lang boven het – en effet – paradijselijke park van het Kasteel van Perk hingen. Zondagavond stond de teller op 13.000 bezoekers. In de regel goed voor een aanzienlijke afvalberg, maar daar was dankzij onder meer de herbruikbare bekers op de ‘wei’ noch op de camping iets van te merken. Op dat vlak deed Paradise City zijn reputatie van groen festival alle eer aan – en op elk ander vlak in feite ook.

Paradise City ©Lilith Geeraerts De stevige kartonnen tenten, waarin de festivalbezoeker het weekend doorbracht (en die hij ook met stiften mocht inkleuren; de huurder van de knapste tent kreeg zijn festivalticket terugbetaald), worden vandaag opgepikt om gerecycleerd te worden. Zowel de camping als het artiestendorp als de ‘comfort zone’, waar Sofie Dumont festivalbezoekers op een driegangenmenu trakteerde, werden dit weekend van stroom voorzien. Dat gebeurde door een soort gigantische bloem met zonnepanelen die meedraaide met de zon, terwijl de rest van het festival het deed met biodiesel. En het gros van de foodtrucks op het terrein serveerden vegetarische en veganistische gerechten. Op de stand van Kriket na: de Brusselse start-up liet er de festivalganger proeven van zijn rawfoodbar met gemalen krekels – lokaal gekweekt, uiteraard, en erg voedzaam.

Ook leuk, al had dat dan weer weinig met ecologie te maken: overal op het terrein waren QR-codes aangebracht van tsjing – nog een Belgische start-up. Wie de app van het bedrijf downloadde en op zo'n QR-code ging staan, kon kiezen uit de volledige menukaart van het festival – van pintjes en cocktails over dips en burgers met zeewier. Gemiddeld binnen de acht minuten kwam een sympathieke jobstudent met jouw bestelling aangelopen, zodat je zelf gewoon kon blijven dansen. Een soort Deliveroo voor festivals, dus. Eerlijk: het klinkt als een gimmick, maar ondanks de meerkost – tjsing rekent 30 cent aan per drankje – maakten veel festivalgangers er dankbaar gebruik van. Zo dankbaar zelfs dat je op piekmomenten enkel drankjes kon bestellen omdat de foodtrucks noch de obers de bestellingen konden volgen. Een klein vogeltje – we zaten in een park – fluisterde ons overigens in dat deze zomer ook een groot Belgisch festival met de software aan de slag gaat, om hun campinggasten ontbijt op bed of, welja, de opblaasmatras te brengen. ©Lilith Geeraerts

©Bas Bogaerts En een mens zou het haast vergeten, maar natuurlijk draaide Paradise City ook om muziek. De hoogtepunten leest u hier, de rest op de website van De Morgen. Maar met internationale topdeejays als John Talabot en Omar, en vooral ook een schare puike elektronische live acts als Jan Blomqvist en HVOB, heeft het festival er ook op muzikaal vlak een topeditie opzitten. Met een speciale vermelding voor het Gentse platenlabel Moodfamily, dat zondag met zijn volledige stal één van de drie podia van Paradise City inpalmde en een dag lang heerlijk organische en zwoele elektronica door de bomen joeg. Volgende stop: Portugal, waar de breinen achter het label deze zomer zelf een elektronisch muziekfestival organiseren, "en waar minder regels zijn dan hier".

En toch, veel regels of niet, Paradise City bokste dit weekend een festival in elkaar dat tot in de kleinste puntjes af was. Eentje waar hopelijk steeds meer andere festivals een puntje aan kunnen zuigen.

Onze drie hoogtepunten

Moscoman Moscoman op Paradise City ©Bas Bogaerts Wanneer de Berliner zijn set aftrapte, stonden de technoliefhebbers nog te twijfelen of ze het wel zouden wagen om de tent in te stappen. De mensen die wel al stonden te wiegen, waren niet meer helemaal bij zinnen. Zij zetten allerlei soorten dansen in: slows, tango’s en zelfs hier en daar iets dat leek op klassiek ballet. Terwijl iets dat lijkt op Kosovaarse volksdans de enige gepaste lichaamsreactie is op de muziek van Moscoman. De man speelde gevaarlijk met beats zo hard als de Russische ziel en met toonladders die hij uit de meer zuiderse Oostbloklanden heeft gestolen. (Lilith Geeraerts)

Stavroz Stavroz op Paradise City ©Bas Bogaerts Kwart na twee. Normaal rolt er op zo’n vreselijk uur voor elektronische muziek nog tumbleweed over de dansvloer, maar voor Stavroz stond het allermooiste van Paradise City al fris en monter tekeer te gaan. Dik, vet, groovy gebonk en – wat een luxe – echte gitaar- en saxofoonsolo's kwamen uit de hemel neergedaald. Er klonk nog net geen klaroengeschal uit het publiek, maar met een beetje verbeelding kon het goedkeurende gefluit er perfect voor doorgaan. (Lilith Geeraerts)