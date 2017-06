Oud-studente La Cambre wint begeerde modeprijs

Zangeres Rihanna mocht de prijs vanmiddag overhandigen in de Fondation Louis Vuitton in Parijs. Met de erkenning wil luxeconcern LVMH, moederbedrijf van toplabels als Louis Vuitton, Christian Dior en Céline, jonge, opkomende ontwerpers naar eigen zeggen een duw in de rug geven. In de jury: tal van bekende en gevestigde ontwerpers. Van Karl Lagerfeld tot Marc Jacobs.

Marine Serre wist hen te overtuigen met haar collectie Radical Call for Love, geïnspireerd door hippe streetwear en luxueuze stoffen uit het Midden-Oosten. Het resultaat is intrigerend, en een tikkeltje futuristisch.

De Franse ontwerpster studeerde vorig jaar met grootste onderscheiding af in de bekende modeschool La Cambre in Brussel, en werkt momenteel voor Balenciaga in Parijs. Eerder liep ze stage bij Dior en Maison Martin Margiela, en werkte ze bij labels als Annemie Verbeke en Alexander McQueen.