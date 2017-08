Op Wonderweekend zijn kinderen baas

Of we toch niet vergeten onze voeten en de wieltjes van de koffer te vegen voor we de Plantentuin van Meise binnenstappen? En wenste die Koning Ondersteboven ons nu net een vreselijk Wonderweekend toe? Verbaasde blikken bij de kinderen die niet goed snappen weten wat er gebeurt. "Meent die dat nu?, vraagt Lou (8) zich af. Al wordt het snel duidelijk dat er wel meer dan één hoek af is bij het Wonderweekend als ze even later langs steltenlopende giraffen en een tot zwembadje omgebouwde Volkswagen Kever wandelen.