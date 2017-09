Nog geen plannen voor het weekend? Dit zijn onze culturele tips

KUNSTENFESTIVAL: Uitdagend feminisme

Een uitdagende performance van Jaamil Olawale Kosoko over de aantrekking van en angst voor het zwarte lichaam en racisme, naar aanleiding van de moord op zijn broer (#negrophobia). Een fotoreeks waarmee kunstenares Amalia Ulman Instagram deed geloven dat ze de nieuwste it-girl in L.A. was (The Future Ahead). 'The Future is Feminist' roept de Beursschouwburg en het openingsweekend van dit festival belooft pittig te worden.

Lees hier onze voorbeschouwing over The Future is Feminist.

The Future is Feminist. Vanaf vandaag tot 22/12 in De Beursschouwburg, Brussel.