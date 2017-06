Muze van The Rolling Stones overleden

Anita Pallenberg was actrice, model en ontwerpster maar zal toch vooral de geschiedenis ingaan als muze van The Rolling Stones. Pallenberg, ex-lief van zowel Brian Jones als Keith Richards, overleed op 73-jarige leeftijd na een, op zijn zachtst gezegd, turbulent leven.

Kim Van de Perre Anita Pallenberg met Keith Richards in 1969. ©Getty Images

Haar vriendin Stella Schnabel meldde het overlijden in de vorm van een eerbetoon op Instagram. “Zoals jij waren er geen twee. Bedankt voor de belangrijkste levenslessen.” Wat die lessen precies waren liet Stella in het midden. Maar het is algemeen bekend dat Anita Pallenberg een intrigerend doch tumultueus leven leidde. Dat begon al op haar zestiende, toen de Italiaans-Duitse Pallenberg van school werd gestuurd. Ze besloot dan maar voor een carrière als fotomodel en actrice in New York te gaan. Haar rock 'n roll-stijl maakte haar tot een icoon in de jaren zestig. Share 'The woman who out-Keithed Keith Richards' kopte V-Magazine boven een portret van Anita Pallenberg.

Ze speelde mee in de cultfilm Barbarella, en was een graag geziene gaste in The Factory van Andy Warhol. Al werd Pallenberg vooral bekend omdat ze in 1965 na een concert van The Rolling Stones de backstage binnenglipte. Het begin van haar relatie met wijlen Brian Jones, stichtend lid van de band. Het begin ook van haar legende als muze van The Stones. Pallenberg zou een grote impact hebben gehad op verschillende albums van de wereldberoemde band, en speelde ook naast Mick Jagger in de cultfilm Performance. Volgens hardnekkige geruchten zouden de twee rond die tijd ook een affaire hebben gehad.

Heroïne en Russische roulette Maar Pallenbergs grote liefde was toch Keith Richards. Na twee jaar ruilde ze Jones in voor Richards, omdat -zo zei ze later- haar relatie met Jones gewelddadig was geworden. Al waren ook de jaren aan de zijde van Richards, met wie ze drie kinderen had, meer dan heftig. Hun dochter Tara overleed tien weken na de geboorte, en zowel Pallenberg als Richards waren verslaafd aan heroïne. Pallenberg moest op dat vlak niet onderdoen voor de beruchte Stones-gitarist. 'The woman who out-Keithed Keith' kopte V-Magazine vorig jaar nog boven een portret. Stella Schnabel nam op Instagram met deze foto afscheid van haar vriendin Anita Pallenberg. ©Instagram Stella Schnabel

In 1977 liep het paar met drugs tegen de lamp op de luchthaven van Toronto, maar ze wisten te ontsnappen aan een gevangenisstraf. Twee jaar later haalde het model opnieuw de krantenkoppen toen een 17-jarige jongen dood in de slaapkamer van Keith Richards werd aangetroffen in het bijzijn van een revolver en de 37-jarige Anita. Naar verluidt het tragische gevolg van een spelletje Russische roulette. “Ik heb vaak echt geprobeerd om clean te worden”, schreef Richards in zijn biografie Life. “Anita niet, die ging de andere richting uit.” Het koppel ging voorgoed uit elkaar in 1980.