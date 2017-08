Maak zelf de cover van Cult.opvrijdag!

Vandekerckhove komt uit een kunstzinnig nest en studeerde aan Sint Lucas. Hij werkt al jaren als vormgever en fotograaf en vertelt dat hij na jaren van typografie en foto's het tekenen eigenlijk net heeft herontdekt.

Als het snel moet gaan, zoals bij deze opdracht, dan werkt Vandekerckhove volledig digitaal. Anders kiest hij voor inkt op papier. Zijn beelden zijn vrij klassiek, vindt hij, doordrongen van die klassieke achtergrond en gevoed door allerlei prikkels die hij binnenkrijgt. Ze doen wat denken aan stripbeelden. "Maar een concreet verhaal is het nooit."

Illustratie, tekenen in dienst van een tekst of muziek, ligt hem wel. "Toen ik een jaar of veertien was, was mijn vader (schilder Hans Vandekerckhove, LB) mijn mentor. In die tijd ontdekte ik ook zijn platenkast, en ik herinner me dat ik naar Nick Caves Murder Ballads luisterde terwijl ik tekende. Hij spoorde me aan om bij die muziek een reeks te maken, en dat is een gewoonte geworden. Reeksen maken, in de paasvakantie." (lacht)

artuurvdk.bigcartel.com

Zin om de Cult.opvrijdag-cover onder handen te nemen? Stuur je portfolio naar takecover@demorgen.be