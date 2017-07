Maak zelf de cover van Cult.opvrijdag!

Het was een late roeping bij Dieter Van der Ougstraete. Begin jaren 90 studeerde hij animatiefilm in Gent, maar nadat hij daar zijn diploma in ontvangst mocht nemen, verdween het tekenen even naar de achtergrond. Van der Ougstraete ging aan de slag als milieu-inspecteur, werkte een tijdje in een winkel en begon pas een paar jaar geleden het tekenen opnieuw serieus te nemen.

Ondertussen heeft hij twee comics achter zijn naam staan en is hij volop bezig met een derde boek. "De eerste twee strips draaien rond Snow, een sneeuwmannetje dat in een soort fantasiewereld leeft", legt hij uit. "In mijn derde boek, waar ik nu aan bezig ben, speelt een puber de hoofdrol die moet zien te integreren in een nieuwe omgeving. Dat is dus een stuk realistischer, maar mijn stijl blijft wel herkenbaar natuurlijk."

Tussen het striptekenen door werkt Van der Ougstraete ook af en toe in opdracht. Zoals deze week voor De Morgen. "Om het overaanbod aan tv-programma's te illustreren, dacht ik meteen aan de tv als een soort hoorn des overvloeds waaruit een gigantische stroom programma's vertrekt. De kijker is daar het grootste slachtoffer van: hij wordt verpletterd onder de tv-figuren."

www.dietervdo.carbonmade.com

Zin om zelf de cover van Cult.opvrijdag onder handen te nemen? Stuur je portfolio naar takecover@demorgen.be