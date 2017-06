Maak zelf de cover van Cult.opvrijdag!

Brecht Vandenbroucke behaalde een master in beeldende kunsten aan Sint-Lucas in Gent, waar hij les kreeg van onder anderen Ever Meulen, en is altijd als illustrator aan de slag geweest. "Niet eenvoudig, maar ik woonde heel goedkoop, dus ik kon tijd maken om mijn weg te zoeken."

Die weg leidde naar het buitenland: zijn eerste publicatie was in een Engels tijdschrift, zijn eerste solo-expo in Frankrijk. "Ik ben via een omweg naar Vlaanderen teruggekeerd", zoals hij het zelf verwoordt.

Vandenbrouckes werk verschijnt nog steeds in binnen- en buitenland, onder andere in De Morgen, Oogst en Rekto:Verso, maar ook in The New York Times, Wired en het Franse Society, waar zijn reeks Shady Bitch wordt gepubliceerd.

Zijn herkenbare tekeningen bekomt hij door "naar de wereld te kijken, en clichés te vermijden. Ik houd niet van het woord 'stijl': dat impliceert conventies en vastgelegde regels, die iemand simpelweg kan kopiëren. Ik probeer gewoon via mijn hand mijn eigen kijk op de wereld te tonen."

Zo toont hij in deze cover hoe Rock Werchter geëvolueerd is. "Het heet nog steeds Rock Werchter, maar alle stijlen vloeien er in elkaar over. Daarom wilde ik een rapper, een gitarist én een gospelkoor."

brechtvandenbroucke.blogspot.be

Zin om zelf de Cult.opvrijdag onder handen te nemen? Stuur je portfolio naar takecover@demorgen.be.