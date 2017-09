Jagen op nazi's of een blik over de taalgrens: dit zijn onze tv-tips

Nieuw: krijg nu gratis tips over niet te missen series en tv-programma’s in jouw inbox. Ga meteen aan de slag met DM Zapt in Messenger. Je moet alleen maar op ‘Aan de slag’ drukken en de stappen volgen.

Alleen Elvis blijft bestaan Een gesprek met Béatrice Delvaux. Belgischer dan haar kan je niet zijn. Ze is geboren in Wallonië, woont in Vlaanderen en werkt in Brussel. Al meer dan 30 jaar houdt ze met heel haar hart van 'haar krant', Le Soir. Theater, dans, literatuur doen haar vaak naar Vlaanderen kijken, maar een constante in haar leven is dat ze bruggen wil bouwen. Delvaux kiest onder meer voor de medaille-uitreiking van Nafi Thiam op de Olympische Spelen in Rio. Als voorsmaakje kan u misschien ons interview met haar lezen. "De crisis van de P.S. is de crisis van de democratie." Om 22.10 uur op Canvas. Béatrice Delvaux tijdens een interview met onze krant. ©Stefaan Temmerman

Inglourious Bastards Tijdens de Tweede Wereldoorlog neemt een groep Joodse soldaten van het Amerikaanse leger in Frankrijk wraak op elke nazi die hun pad kruist. Maar ze worden op de hielen gezeten door de meedogenloze nazikolonel Hans Landa. Quentin Tarantino weet zijn gebruikelijke mengelmoes van humor, pulp en geweld naadloos in het plaatje van de Tweede Wereldoorlog te passen. De grote ster is echter ontdekking Christoph Waltz die weergaloos is als nazikolonel en jodenjager Hans Landa. Het leverde de Oostenrijks-Duitse acteur zijn eerste Oscar op. Om 22.40 uur op Q2.

Soleil Trompeur Sergej is een vroegere kolonel van het Rode Leger. Nu leidt hij met zijn vrouw en hun dochtertje een bourgeois-leventje op het platteland. Hun rust wordt verstoord door de komst van de jonge Dimitri. Deze politieke thriller werpt een compromisloze blik op het Rusland van 1936, waar de ijzeren wil van Stalin wet was. De acteurs leveren overtuigend werk en daarnaast worden ook de onderlinge spanningen in het verhaal mooi uitgewerkt. Daarvoor werd de film in 1994 beloond met de Oscar voor beste buitenlandse film. Om 00.10 uur op Canvas.

The Hobbit: The battle of the five armies Na het heroveren van hun koninkrijk op de draak Smaug hebben Bilbo, Thorin en het dwergengezelschap ongewild een dodelijke kracht op de wereld losgelaten. Sauron stuurt zijn Ork-legioenen naar de Eenzame Berg.