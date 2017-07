Gelooft 'archeoloog' Erich von Dänicken nog in zijn eigen verhalen?

De gasten op het terras van het statige Grand Hotel Victoria aan de hoofdstraat in Interlaken, Zwitserland, kijken er deze zonnige woensdagochtend nauwelijks van op. Maar opeens zijn ze er. Uit de hoogte dalen, cirkelend en draaiend, in een oogwenk drie geeloranje driehoeken neer. Eerst niet meer dan een hoge stip, dan snel groeiend tot een volwassen parachute waaraan, zo blijkt bij soepele landing op de uitgestrekte groene stadsweide aan onze voeten, een begeleider en een betalende avontuurtoerist hangen. Ze geven elkaar opgeluchte high-fives, maken selfies, pakken dan gezwind het zweefdoek in en steken de verkeerloze straat over.