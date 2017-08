Fotografie Plus

Fotoreeks: de Russische Mari, een volk zonder god

Raffaele Petralla volgde zes jaar lang de laatste paganisten van het Westen

‘Imagine there’s no heaven ... no religion too’, zong John Lennon ooit, maar in het geval van de Mari is dat niet denkbeeldig. Dit heidens Russisch-Fins volkje aanbidt alleen Moeder Natuur, en dat al vele eeuwen lang.