Eric Goens keert terug naar de basis: dit mag u vanavond niet missen op tv

Kleine mensen met kleine problemen en rechtvaardige rechters die orde proberen te scheppen in de chaotische realiteit van elke dag. Dat is ook voor dit zevende seizoen het recept. Een eerlijke registratie, zonder voice-overs, kunstgrepen en te veel poespas. In dit nieuwe seizoen volgen de camera's rechters in Antwerpen, Beringen, Bergen, Brugge, Brussel, Hasselt en Charleroi. Om 20.35 uur op VIER

Bargoens

Eric Goens heeft ondertussen al meerdere keren bewezen dat hij een meester is in het maken van intieme portretten. Deze keer kiest hij voor de onbekende namen, met uitzondering van Pieter Aspe en Alain Hubert. Een gemeenschappelijke deler is er wel: elke persoon heeft iets te vertellen, en vecht voor of tegen iets. Of dat nu clusterhoofdpijn of vrijheid is.

Om 20.40 uur op Eén