Eén uur per dag: beperkte speeltijd voor 'verslavende' onlinegame

Honor of Kings is immens populair bij Chinese kinderen. Begin dit jaar telde het rollenspel dat op een smartphone wordt gespeeld meer dan 50 miljoen actieve spelers. Dat aantal stijgt nog waardoor het spel van de Chinese internetgigant Tencent nog populairder werd dan Nintendo’s Pokémon Go.

Honor of Kings is een fantasiespel waarbij mythische figuren worden bestreden. Het is vergelijkbaar met het bij ons erg populaire League of Legends (LOL).