Een andere kijk op Frankrijk: dichtbij en toch veraf

Eigenlijk heeft ze een hekel aan Frankrijk. Maar aan haar foto’s is dat niet te zien.

Tot haar 17de ging de Belgische fotografe Géraldine van Wessem, nu 32, elk jaar op vakantie met haar ouders. Elk jaar naar Frankrijk. “Toen ik zelf op reis ging, koos ik altijd zo ver mogelijke bestemmingen”, vertelt Van Wessem. “En ik ging altijd op reis om foto’s te maken. Als ik mijn camera niet kan meenemen, blijf ik liever thuis.”

Maar reizen naar de andere kant van de wereld, dat zit er op dit moment niet in voor de fotografe. De reden is te zien op haar jongste vakantiefoto’s: haar anderhalf jaar oude zoontje. “Ja, hij is nogal aanwezig. Ik denk dat dat typisch is voor jonge ouders. Je kunt je kind niet wegdenken, hè.”

De oceaan oversteken kon niet, met haar zoontje. De grens oversteken wel. En zo kwam Van Wessem terug in Frankrijk, ditmaal zelf als ouder. Ze had een uitdaging: foto­genieke plekjes zoeken, die de heimwee naar exotische bestemmingen moest verzachten. “Ik heb al mijn reizen gedocumenteerd. Maar ik wil méér dan zomaar vakantiekiekjes. Ik heb geprobeerd om er iets romantisch van te maken.”

Ze heeft romantiek gevonden. In de gedaante van flamingo’s, pootjebaden in de meren van de Camargue. Ze vond er badlands zoals ze die eerder in Amerika zag. Door de natuur verkleurde rotsen, en door de mens onaangeroerde plekjes. “Ik vreesde dat het een saaie vakantie zou worden”, zegt ze vandaag, “maar het is ongelooflijk hoeveel verschillende vormen van schoonheid je op zo’n korte afstand kunt tegenkomen.”

Eigenlijk had ze een hekel aan Frankrijk. Maar haar foto’s hebben haar anders doen kijken.