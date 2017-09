Dit zijn onze cultuurtips voor dit weekend

Slideshows hebben niet de beste reputatie, maar daar komt dit weekend verandering in. Bending The Frame heeft vier fotografen gevraagd om met hun werk een unieke show te creëren, en dat samen met muzikanten die er een bijzondere soundscape bij maken. Zo krijgt Anton Coene muziek van Rudy Trouvé, en wordt de slideshow van Sébastien van Malleghem muzikaal opgeluisterd door Aldo Struyf. Het resultaat is fenomenaal.

Ook een beetje uitgekeken op steeds weer diezelfde gezichten op de theaterplanken? Het festival Love At First Sight geeft nieuwe theatermakers vrij spel. Nog tot en met zondag, op verschillende locaties in Antwerpen, van DE Studio tot de Bourlaschouwburg. Check zeker The Act of Dying, of dans macabre van Bosse Provoost, een ontegensprekelijk talent dat in 2016 niet voor niets de Jongtheaterprijs op Theater Aan Zee binnenhaalde.