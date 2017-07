De K van ... Trixie Whitley: “Misschien moet je dat stuk over musicals er uitknippen”

Vanavond staat Trixie Whitley op Gent Jazz. Maar dat is niet waar we het met haar over wilden hebben, toen we enkele maanden geleden bij de Belgische muzikante thuis langsgingen in Brooklyn. Waarover dan wel? Haar culturele voorkeuren, voor onze nieuwe podcast De K van ...

Dat Trixie Whitley, dochter van singer-songwriter Chris Whitley, muziek met de paplepel kreeg ingegoten, zal u allicht niet verbazen. Wel verbazingwekkend: op twaalfjarige leeftijd draaide ze reeds op inmiddels legendarische feestjes in het SMAK, naast onder meer The Flying Dewaele Brothers (of hoe 2ManyDJs toen nog op een flyer stond). “Een ideetje van Jan Hoet”, herinnert Whitley zich. “Jan wist dat ik veel muziekkennis had, en hij wou een kind laten draaien op de opening van zijn nieuwe museum. Het was de eerste keer dat ik met vinyl in aanraking kwam.”

©Alex Vanhee Wie denkt dat Whitley enkel met gitaarmuziek is opgegroeid, heeft het dus mis. “Ik ben altijd een straatloopster geweest”, zegt ze in de podcast. “A city kid. In New York (waar ze deels is opgegroeid, bva), was de hiphopcultuur toen sterk aan het opkomen. Dat maakt dus ook zeker deel uit van mijn bagage. Meer nog: ik merk dat ik de laatste tijd steeds vaker terugluister naar de muziek uit die periode.”

Chichi-volk & hipsters Share 'In New York kan ik perfect alleen zijn, zonder dat ik als eenzaat bestempeld word' Vandaag woont Trixie Whitley terug in New York, maar niet zozeer voor het gigantische culturele aanbod. “Eerlijk: ik ben graag op mijn eentje. Maar tussen mensen. En in New York kan dat. Ik weet dat er mensen zijn die zich hier vreselijk eenzaam voelen, maar ik voel mij soms eenzamer in België. Hier kan ik perfect alleen zijn, zonder dat ik als eenzaat bestempeld word.”