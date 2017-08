De bordelen van Nevada: living the American Cream

De ‘Sinful’s Menu of Pleasure’ (scroll naar beneden) leest als een speelgoedlijstje voor volwassen mannen met zin voor wat avontuur. Vanaf 200 dollar kun je een Striptease Show krijgen, maar dan loopt het op: 500 dollar voor een Blowjob, Half & Half 1.200 dollar, een Two Girl Party kost je 4.000 ­dollar, vanaf 5.000 gaan we naar Humiliation, Bondage of Whipped Cream en voor 15.000 dollar krijg je all the above.

Deze ene foto – een detail maar – van Marc McAndrews roept een film op en zijn boek Nevada Rose lijkt dat helemaal. In een wereld waar dames enkel voornamen dragen (Dixie, Ruby, Carolina, Kate, Sapphire) komen de namen van hun werkplekken uit het brein van een scenarioschrijver: Big Four Ranch, Sue’s Fantasy Club, Chicken Ranch, Pussycat Saloon of Shady Lady Ranch.