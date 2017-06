Beth Ditto op Werchter: knettergek, en goed gelachen

"Mijn naam is Beth, sorry voor mijn Vlaams", kwetterde Beth Ditto in niet onaardig Nederlands, een schreeuwerig broekpak om de heup gewikkeld, en een pintje in de hand. Ze scheurde meteen door 'Oh My God', een nieuwtje dat rellerige disco aan krasserige gitaartjes koppelde. Bonnie Tyler voor indiefans. Zoiets.

"How do you say camel toe in Flemish?", vroeg de flamboyante flapuit zich veel te luidop af, omdat haar broek omhoog kroop. "A Sad Song About Gay Love" volgde, net als 'Lover', dat vooral onthulde dat die nieuwe soloplaat van Ditto een wisselvallig boeltje is.

Ze improviseerde een stukje Sugarhill Gang en wat Kurtis Blow, en breide er een "triest countryliedje" aan dat ons persoonlijk niets deed, maar dat het publiek in KluB C gek genoeg vrolijk maakte. Was het dat springerige ritme?