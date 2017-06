Arcade Fire op Best Kept Secret: party in het ongewisse

Een Haïtiaans percussiebombardement later, suste Win Butler ons met 'Here Comes the Night', vintage Arcade Fire dat de komst van die nieuwe plaat diende te verhullen. Het dolle publiek viel voor het afleidingsmanoeuvre en spatte vrolijk over het strand - wij waanden ons zowaar op een carnavalsparade in Rio. Yep, zo dolletjes ging het eraan toe.

Kippenvel

We begrijpen dat Butler voor een festivalset koos vol schuimende classics zoals 'No Cars Go' (vuisten in de lucht op de "Hey!"), 'Neighbourhood #1' (de oe-oe-oe-gezangen waren weer niet van de lucht) en 'Ready to Start' (een heuse catharsis voor het opgepepte publiek).

Of de minder bekende 'Windowsill' en 'Neon Bible' , fan-favorieten die beklemtoonden dat Arcade Fire de trouwste volgelingen niet in de kou laat staan.

Het onverwoestbare 'The Suburbs' krabde aan het eelt op onze ziel, zeker in de tedere versie die de band op Best Kept Secret speelde. "So can you understand why I want a daughter while I'm still young?", klonk het. "I wanna hold her hand and show her some beauty / before all this damage is done / but if it's too much too ask / then send me a son." Kippenvel, altijd weer.