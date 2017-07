Zweedse regering onder druk na groot informatielek

De rood-groene regering van Stefan Löfven in Zweden is in een zware crisis beland nu een belangrijk lek van confidentiële informatie aan het licht is gekomen. Volgens verschillende Zweedse media is het niet uitgesloten dat de regering aftreedt. De oppositie wil alvast een motie van wantrouwen indienen tegen drie ministers.

Buitenlandse IT'ers kregen in 2015 al toegang tot geheime politiedatabanken. Dat gebeurde via technologiebedrijf IBM, dat in opdracht van het Nationale Transportagentschap buitenlandse krachten inschakelde, maar zonder een noodzakelijke veiligheidscheck uit te voeren. Het hoofd van het agentschap werd in januari ontslagen, maar nu pas wordt duidelijk waarom.



De oppositie heeft forse kritiek geuit op de regering, omdat die het enorme lek binnenskamers hield. De ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken wisten naar verluidt al begin 2016 van de problemen. Ook de minister van Infrastructuur moet het ontgelden als verantwoordelijke voor het toezicht op het Transportagentschap. Premier Löfven werd pas begin dit jaar ingelicht. Nieuwe verkiezingen? De sociaaldemocraten van Löfven zijn al sinds 2014 aan de macht samen met de groenen. Ze bezetten samen slechts 138 van de 349 zetels in het parlement. Een stemming over de motie van wantrouwen ingediend door een centrumrechtse alliantie van vier partijen kan dus slagen als ook de extreemrechtse Zweedse Democraten zich aansluiten.



Normaal waren er pas in september 2018 nieuwe verkiezingen gepland, maar waarnemers sluiten niet uit dat de Zweden al vroeger naar de stembus moeten.