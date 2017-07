Zweedse neonazi's verliezen juridische strijd met diepvriesproducent

De neonazistische Noordse Verzetsbeweging gebruikte Nordfront als 'merknaam' voor promotiemateriaal en voor hun website, maar dat mag nu niet meer, besliste het Zweedse Patent- en Registratiebureau. Nordfrost voerde aan dat het gebruik van het woord Nordfront een commerciële link tussen de twee zou kunnen impliceren. Het patentbureau volgde die redenering.



"De merken zijn fonetisch en visueel erg gelijklopend. Er is slechts een verschil van één letter", aldus Nordfrost in de klacht. "Bovendien zijn er conceptuele gelijkenissen tussen de merken en kunnen beiden geassocieerd worden met geografische en meteorologische omstandigheden", aldus de koeltransporteur. "Daarom is er volgens ons een groot risico dat anderen zullen denken dat er tussen onze merken een commerciële link is."