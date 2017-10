Zweden verleent dan toch asiel aan 106-jarige Afghaanse vrouw

De 106-jarige Afghaanse vrouw Bibihal Uzbeki, bedlegerig en bijna blind, heeft van de Zweedse autoriteiten vandaag dan toch de toestemming gekregen in het land te blijven. Eerder was haar asielaanvraag afgeketst.

"Vanuit een humanitair perspectief zou het stuitend zijn haar te verplichten terug te keren naar haar geboorteland", aldus het Migratiehof in Zweden in een communiqué. Die rechtbank moet zich uitspreken bij een beroep in het asielrecht. De rechters verwezen in hun vonnis naar haar leeftijd, haar zwakke gezondheid en "haar grote kwetsbaarheid".



In mei had de Zweedse migratiedienst de asielaanvraag van de eeuwelinge afgewezen, waarop ze in beroep is gegaan. De migratiedienst levert uit principe geen commentaar op aparte dossiers, maar legde in dit geval uit aan Svenska Dagbladet dat "een gevordere leeftijd niet per se bescherming betekent".



Op de beslissing van de migratiedienst kwam reactie vanuit Zweden en de rest van de wereld.