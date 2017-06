Zware explosie in Mogadishu

Een verslaggever van het Duitse persbureau DPA meldde dat zijn huis in de stad beefde en dat er rook te zien is.



Uit veiligheidsbron verluidde dat er een autobom is ontploft die een gebouw van de plaatselijke autoriteiten als doelwit had. Minstens negen mensen zijn omgekomen en nog eens dubbel zoveel zijn gewond.



De terreurorganisatie al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist. Zij pleegt geregeld aanslagen in de hoofdstad en elders in het Afrikaanse land.